Появились результаты социального опроса
Главными кандидатами занять кресло столичного градоначальника оказались действующий мэр Виталий Кличко и бизнесмен Андрей Пальчевский.
Такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".
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Действующий мэр Киева Виталий Кличко находится на первом месте с 30,9 процентами, за ним следует бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 19,7 процентов киевлян.
В целом, картина с рейтингами выглядит следующим образом, без учета партии:
Виталий Кличко - 30,9%
Андрей Пальчевский - 19,7%
Сергей Притула - 9,9%
Николай Томенко - 9,2%
Александр Попов - 7%
Александр Ткаченко - 6,4%
Дмитрий Гордон - 4%
Андрей Билецкий - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрей Ильенко - 2,1%
Владимир Бондаренко - 2,3%
Рейтинг с учетом партийной поддержки немного отличается, и выглядит следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") - 30%
Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%
Александр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергей Притула ("Голос") - 10,3%
Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%
Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%
Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
Также стоит добавить, что 21 процент опрошенных пока еще не определились со своими предпочтениями.
Результаты социологического исследования говорят еще и о том, что сравнительно с предыдущим годом, произошел рост узнаваемости Андрея Пальчевского. Ранее этот показатель был на уровне 63%, тогда как на начало 2020 уже 64%. Наряду с этим, узнаваемость его оппонента Виталия Кличко снизилась: было 96%, стало 94%.
Ситуацию прокомментировал эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов. Рост узнаваемости Пальчевского эксперт объяснил медийностью и активной позиции.
Спиридонов также оценил шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему "1" и "2" по пятибалльной шкале.
Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».
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Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».