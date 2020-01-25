Появились результаты социального опроса

Главными кандидатами занять кресло столичного градоначальника оказались действующий мэр Виталий Кличко и бизнесмен Андрей Пальчевский.

Такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Действующий мэр Киева Виталий Кличко находится на первом месте с 30,9 процентами, за ним следует бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 19,7 процентов киевлян.

В целом, картина с рейтингами выглядит следующим образом, без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

Рейтинг с учетом партийной поддержки немного отличается, и выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Также стоит добавить, что 21 процент опрошенных пока еще не определились со своими предпочтениями.

Результаты социологического исследования говорят еще и о том, что сравнительно с предыдущим годом, произошел рост узнаваемости Андрея Пальчевского. Ранее этот показатель был на уровне 63%, тогда как на начало 2020 уже 64%. Наряду с этим, узнаваемость его оппонента Виталия Кличко снизилась: было 96%, стало 94%.

Ситуацию прокомментировал эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов. Рост узнаваемости Пальчевского эксперт объяснил медийностью и активной позиции.

Спиридонов также оценил шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему "1" и "2" по пятибалльной шкале.

Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».

Как сообщала Politeka, Дубинский разоблачил новую схему Кличко и Густелева в Киеве, мост был разминкой: скандальные детали.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».