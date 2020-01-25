Российский чиновник Владислав Сурков ушел в отставку из-за смены курса по Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого связывают с Сурковым, передает Politeka.net.

По словам эксперта, Сурков подал в отставку из-за смены курса на украинском направлении. Отмечается, что помощник Путина принял решение полностью уйти с государственной службы. Как сообщает Чеснаков, политик в ближайшее время будет заниматься медитацией. Примерно через месяц Сурков обещал рассказать, почему принял решение уйти из команды Путина, и какие его дальнейшие планы. Отметим, что эту же информацию Чеснаков подтвердил в комментарии российским СМИ.

Эксперт не объяснил, о каком конкретно изменении курса идет речь, но раньше рассказывал, что Сурков выступает против уступок украинской стороне по вопросам, связанным с Донбассом. Другие российские чиновники, близкие к Путину, имеют другие взгляды. В том числе вице-премьер Дмитрий Козак, который пользуется исключительным доверием Путина.

Как сообщают украинские Telegram-каналы, в Офисе Президента рады отставке Суркова, надеясь, что теперь переговоры по Донбассу будут более эффективными. У Владимира Зеленского надеются, что помощник украинского президента Андрей Ермак с Дмитрием Козаком будут работать с новой интенсивностью, что позволит быстрее решить ситуацию на Востоке Украины. По мнению украинской стороны, все вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе стопорились из-за Суркова и его не желание обсуждать смену минских соглашений.

Напомним, что Владислав Сурков стал помощником Владимира Путина в 2013 году. Он курировал вопросы сотрудничества с непризнанными Абхазией и Южной Осетией, а также занимался переговорами с украинской стороной.

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