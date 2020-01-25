Діалог з Володимиром Путіним необхідний лише для того, щоб якомога швидше повернути в Україну полонених і завершити війну на Донбасі

Про це в інтерв'ю ізраїльському 9 каналу розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, питання про обмін полоненими і припинення війни на Сході України необхідно обговорювати тільки з тим, хто все вирішує в Кремлі.

"Повернення моряків і кораблів – це відносини, не пов'язані з "Мінськом", "нормандським форматом", це прямий діалог між мною та президентом Російської Федерації. А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, – це президент Російської Федерації", – пояснив Зеленський українцям, чому він пішов на прямий діалог з Володимиром Путіним.

Президент також заявив, що повернення українців йому важливіше питань етикету, "дипломатично або не дипломатично".

"Це, чесно кажучи, без мене. Буде можливість – через кілька років. А до цього є можливість закінчити цю війну, кровопролиття", – додав глава держави у спілкуванні з журналістами.

Володимир Зеленський також нагадав, що виведення військ з окупованого Донбасу залежить від офіційної Москви і висловив надію, що незабаром Україна поверне собі Крим і ОРДЛО.

"У плані виведення військ з тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки що не бачу рішення. Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є й в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території", - підсумував президент в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум з Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірого" кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

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