Володимир Путін ніколи не відмовлявся від ідеї захопити всю Україну

Про це в ефірі Ukrlife розповів російський адвокат і громадський захисник Марк Фейгін, передає Politeka.net.

За його словами, Володимир Путін готовий піти на компроміси щодо України.

Проте, як стверджує Марк Фейгін, Володимир Путін буде обговорювати лише те, що вигідно йому та його розуміння імперської системи.

"Якщо Україна готова вести переговори про якійсь формі інтеграції, Євразес чи тому подібне, то тут він дуже прихильний. Але якщо компроміси припускають подальшу суверенізацію України – це його не влаштовує", - впевнено заявив адвокат.

На думку Марка Фейгіна, наріжним каменем для Володимира Путіна у відносинах з Україною стануть риторичні заяви про Мінський процес і особливий статус ОРДЛО.

"Якщо Україна відмовиться від інтеграції в Європу і блок НАТО, тоді, напевно, (Росія) готова в чомусь посунутися – віддати Донбас, але забрати всю Україну", - резюмував експерт.

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум з Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірому кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни Євросоюзу зробили несподіваний крок.

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