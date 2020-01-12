Президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим

Таку заяву він зробив в ході бриинга з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає РИА Новости.

Глава Кремля заявив, що детально обговорив з Меркель «врегулювання внутрішньоукраїнського кризи».

"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це гарний крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – наголосив президент РФ.

За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.

«За обопільною думку, мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України. Важливо, що конкретні завдання, поставлені в ході наших недавніх зустрічей у нормандському форматі, втілилися в життя", – додав він.

Нагадаємо, раніше у Володимира Путіна відкрито виставили президенту України Володимиру Зеленському ультиматум для організації нової зустрічі. Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірому кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков.

Один з головних соратників глави Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

Олексій Чеснаков також відреагував на заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що Київ не виключає введення миротворців на Донбас як альтернативу Мінськими угодами.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами.

На ультиматум відреагував журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, у Володимира Путіна знову відкрито заявили, що Кремль влаштує лише повна капітуляція України.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.