Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что уволить премьера Алексея Гончарука могут через полгода - год, если не будет результатов

Кравчук заявил, что премьеру нужно дать время поработать, как и его команде, чтобы показать результат.

"Если мы увидим, что за еще какое-то время, полгода – год, кроме слов ничего нет, тогда ставим вопрос об отставке", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Кравчук подчеркнул, что каждый из чиновников по разному говорит, но нет у них единства. При этом ничего не изменяется в государстве.

"Каждый из них чирикает по-своему, а хора нет, единства... Каждый воробей, сидящий на своей ветке, должен чирикать правильно. Но от этого чириканья ничего не меняется в государстве", - добавил первый президент.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил в эфире. Речь идет о 10-минутной встрече, во время которой Владимир Зеленский дал главе Кабмина Алексею Гончаруку "второй шанс".

Как отметил Андрей Пальчевский, в скандале с прослушкой Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку, но она не "убьет" его.

Сообщалось, что Украина потеряла контроль над железной дорогой, Гончарук наконец признался.

Эту информацию глава Кабмина озвучил, выступая на Украинском завтрака в Давосе.

По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Алексей Гончарук также подтвердил, что соответствующий меморандум о передаче компании был подписан вчера в Давосе, 22 января.

Напомним, выяснилась связь Гончарука с Новосад, которой мало 36 тыс.

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