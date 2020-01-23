Министр образования Анна Новосад могла получить должность благодаря любовным отношениям с премьер-министром Алексеем Горчаруком, сообщает "ДС"

Отмечается, что премьер Алексей Гончарук поудалял из соцсетей все совместные фото с нынешним министром образования Анной Новосад. Они могли бы свидетельством их давнеего знакомства.

ДС ссылается на фото и информацию, опубликованные в телеграм-канале Темный рыцарь.

"Гончарук и его друзья подтерли в фб совместные фото с Новосад, которая получила должность министра образования через постель премьера-профана", - пишет "Темный рыцарь".

Также он показал снимок, на котором нынешний премьер находится в компании трех молодых девушек, среди которых можно узнать и Анну Новосад.

Пользователи Twitter с иронией комментируют информацию о возможных отношениях Новосад и Гончарука.

" Пишут, что министр образования Анна Новосад, которой не хватает 140 тыс. грн в месяц на содержание детей (их у неё нет) встречалась с премьером Гончаруком. То есть должность получила просто по знакомству", - написал Михаил Голуб.

"Никакого кумовства!", "Так не кума жеж. так шо всё норм, никакого кумовства"

Отметим, что Анне Новосад 29 лет, она является одним из самых молодых министров в истории страны. Официальной информации о личной жизни министра образования и премьера в сети практически нет.

Ранее 29-летня министр образования Анна Новосад спустя три дня после громкого скандала вокруг ее мнения о «маленькой» зарплате нарушила молчание. По словам чиновницы, для нее должность министра – это «точно не способ получения больших доходов».

Напомним, "нищую" Новосад послали искать новую работу.

Как сообщала Politeka, оскандалившаяся ошибками в Facebook министр образования поразила новым заявлением.

Также Politeka сообщала, что Гончарук вляпался в скандал с космическими премиями Кабмина