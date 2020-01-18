Владимир Путин никогда не отказывался от идеи захватить всю Украину

Об этом в эфире Ukrlife рассказал российский адвокат и общественный защитник Марк Фейгин, передает Politeka.net.

По его словам, Владимир Путин готов пойти на компромиссы относительно Украины.

Однако, как утверждает Марк Фейгин, Владимир Путин будет обсуждать лишь то, что выгодно ему и его пониманию имперской системы.

"Если Украина готова вести переговоры о какой-то форме интеграции, ЕврАзЭс или тому подобного, то тут он очень расположен. Но если компромиссы предполагают дальнейшую суверенизацию Украину – это его не устраивает", - уверенно заявил адвокат.

По мнению Марка Фейгина, краеугольным камнем для Владимира Путина в отношениях с Украиной станут риторические заявления о Минском процессе и особом статусе ОРДЛО.

"Если Украина откажется от интеграции в Европу и блок НАТО, тогда, наверно, (Россия) готова в чем-то подвинуться – отдать Донбасс, но забрав всю Украину", - резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны Евросоюза предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за ОРДЛО