Война на Донбассе оставит навсегда шрам в отношениях между Украиной и Россией

Об этом в интервью израильскому 9 каналу рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, в завершении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и Россия.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили", - утверждает Зеленский.

В качестве примера глава государства привел советский период, когда сломленные семьи были вынуждены выживать рядом друг с другом.

"Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны – Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это все – большая, огромная такая яма. И интуитивно, то, о чем я вам начал, у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - подчеркнул президент Украины.

Подытоживая, Владимир Зеленский добавил, что без восстановления территориальной целостности Украины официальный Киев решения конфликта не видит.

"Просто там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", - резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее президент Владимир Зеленский также объяснил, почему пошел на прямой диалог с Владимиром Путиным. По его словам, вопросы об обмене пленными и прекращении войны на Востоке Украины необходимо обговаривать только с тем, кто все решает в Кремле.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском", "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, – это президент Российской Федерации", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский также напомнил, что вывод войск с оккупированного Донбасса зависит от официальной Москвы и выразил надежду, что вскоре Украина вернет себе Крым и ОРДЛО.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".