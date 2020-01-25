Президент Украины Владимир Зеленский не собирается баллотироваться на второй срок

Зеленский поговорил с израильскими журналистами. Он отметил, что после завершения первого срока желает передать страну другому человеку. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на израильские СМИ.

Также Зеленский решил ответить на вопрос, будет ли повторен успех персонажа со Слуги народа:

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины — это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — заявил президент.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко переплюнул Путина и обратился к Зеленскому.

25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает 42-й день рождения, и первым его поздравил коллега из Беларуси Александр Лукашенко.

В поздравительной речи он среди прочего выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы двух народов и пообещал содействовать процветанию Украины.

Помимо этого белорусский лидер вспомнил о II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, отметив, что остался очень доволен результатами встречи, а также тем, как на данном этапе реализуются достигнутые во время двусторонней встречи президентов договоренности.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Израиль с рабочим визитом, встретился там с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и рассказал о трагедии в семье.

Президент Украины вспомнил и о многодетной семье, где трое братьев были расстреляны фашистскими оккупантами, а четвертый смог вернуться домой после войны.

«Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к главе правительства Израиля.

Напомним, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского

А еще Politeka писала, как изменился Зеленский за время президентства, фото до и после

Также Politeka сообщала, что Зеленский в Израиле допустил серьезную ошибку и сыграл Путину на руку



