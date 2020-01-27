Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о готовности к мирному урегулированию конфликта с РФ, играют против интересов нашей страны

Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк на своем личном Телеграм-канале.

По его мнению, такая риторика со стороны Украины дает повод РФ думать, что наша страна готова к капитуляции.

Он отмечает, что власть Украины повторяет о мире еще с избирательной кампании, но это не помогает Украине закончить вооруженный конфликт на Донбассе. Поэтому они уже стали заложниками собственных обещаний, ведь обещали мир, а его все нет и нет.

"Представитель "слуг народа" в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент", – возмутился Цимбалюк.

Журналист считает, что такие заявления украинской власти для России - указание к усилению боевых действий. На это указывает активизация снайперов на Донбассе, которые стреляют по нашим военным.

"Таким образом Кремль объясняет Зе команде: так будет продолжаться, пока вы не пойдете на политические уступки – то есть не сдадите Украину. У них логика цинична: больше убийств, ниже рейтинг Зеленского. Вот такая политика", – резюмировал Роман Цимбалюк.

Также он напомнил Зеленскому и его команде, что хоть Кремль и заявляет, что желает нормальных отношений с Киевом, продолжают убивать украинских военных. Наши потери постоянно растут и на этом РФ не собирается останавливаться.

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