Увольнение Владислава Суркова говорит о том, что РФ попытается вернуть Украине оккупированную часть Донбасса

Об этом в интервью журналистам рассказал аналитик и военный эксперт Юрий Карин, передает Апостроф.

По его словам отставка помощника Владимира Путина, который занимался украинским вопросом и пытался заморозить войну на Донбассе, никак не повлияет на ход переговоров между Киевом и Москвой.

Однако, как утверждает Юрий Карин, отставка изменит методы агрессии РФ по отношению к Украине, поскольку пришедшие ему на смену личности попытаются впихнуть ОРДЛО в состав Украины.

Огонь на Донбассе после ухода Владислава Суркова вряд ли прекратится и Владимир Путин будет дальше продвигать тезис о том, что война на Донбассе - "гражданский конфликт".

По мнению Юрия Карина, смена "куратора" повлияет только на то, кто будет контролировать финансовые потоки из России, которые питают российско-оккупационные группировки "Л/ДНР".

"В отличие от аннексированного Крыма, с точки зрения россиян, Донбасс можно грабить, ведь он ничейный", – утверждает аналитик.

"На финишную прямую данная борьба вышла летом 2019 года, когда Путин начал осознавать (и то далеко не в полном объёме) степень провала Кремля на президентских и парламентских выборах в Украине и в принципе на всем "украинском направлении". Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для него ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили", – озвучил Карин свой прогноз.

Подытоживая, военный эксперт добавил, что Владимир Путин после этого пытается внедрить план "Б", который не подразумевает "решения украинского вопроса" военными методами, а заключается в попытках дестабилизации Украины под контролем ФСБ.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин наметил будущее для Донбасса. Такое мнение озвучил бывший депутат российской Государственной думы России Илья Пономарев.

Российский политик выразил мнение, что единственная цель Владимира Путина заключается лишь в одном: он желает, чтобы лидеры мировых государств прибыли с визитом в Российскую Федерацию к 9 мая.

Ко всему прочему, Путину нужно что-то решать с Донбассом, для этого он также обрисовал себе сроки.

«Он хочет иметь в этой ситуации дружественный Запад и успокоенные российские элиты. А успокоенные - это когда будут сняты европейские санкции. Мир на Донбассе ему объективно нужен и быстро. До этих самых майских праздников», - заявил Пономарев.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом.