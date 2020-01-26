В России заявили, что между их лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским установлен "эффективный рабочий контакт"

Такое заявление сделал путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на одном из российских телеканалов в субботу, 25 января, пишет Рoliteka.net.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – говорит помощник.

"Сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", – уточнил Песков.

Кроме того Дмитрий Песков добавил, что возможность встречи Путина и Зеленского "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

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Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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