В России заявили, что между их лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским установлен "эффективный рабочий контакт"

Такое заявление  сделал путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на одном из российских телеканалов в субботу, 25 января, пишет  Рoliteka.net.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – говорит помощник.

"Сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", – уточнил Песков.

Дмитрий Песков

Кроме того Дмитрий Песков добавил, что возможность встречи Путина и Зеленского "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

Владимир Путин

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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