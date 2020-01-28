Илья Кива набросился на украинцев, восхваляющих Шухевича и Бандеру, окрестив их «тупым стадом»

Скандальный нардеп от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» разместил на своей странице в Фейсбук эмоциональный пост, посвященный украинцам, передает Politeka. В нем Кива резко раскритиковал украинцев, которые поддерживают Шухевича и Бандеру, но при этом еще и чтят память жертв Холокоста. Депутат уверен, что это взаимоисключающие позиции.

«Страшно подумать, сколько идиотов, "скорбящих" и выставляющих свечи в день "Холокоста" и тут же на своих страницах восхваляющих и приклоняющихся перед пособниками и союзниками нацистов Шухевича и Бандеры», - пишет депутат.

В связи с этим Кива призвал таких людей «определиться» и занять какую-то одну позицию.

«С*ка, вы определитесь и займите хоть какую-то позицию, невозможно же одновременно жрать и ртом и ж*пой... Просто тупое стадо...», - подытожил Кива.

Стоит отметить, что с его резким заявлением согласились не все.

«Илья, а когда ты был искренним и определившимся: когда в 2014 назывался правосеком (красно-черные флаги, "слава нации" и все такое) или сейчас? А меня трудно удивить», «Ты такой же, как они. Сначала типа воевал против московских наемников, а теперь вместе с ними потребляешь одно д***мо, хотя говоришь, что это советский мед», «Нюрбергский трибунал не признал Бандеру и Шухевича пособниками фашизма, только Советы ставили их в один ряд с Гитлером. Учите историю», - пишут в комментариях к посту нардепа.

Напомним, ранее Кива угодил в скандал с нападением на ветерана АТО. Конфликт между депутатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» и участником боевых действий на Донбассе разгорелся в среду, 22 января, около 12:00 в киевском ресторане «MOCCO». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, Кива начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу.

Как стало известно, посетителем оказался ветеран АТО Михаил Майнман.

Напомним, друг Кивы набросился на женщин в ресторане, появилось видео атаки.

Как сообщала Politeka, Кива опять дал волю рукам прямо на улице, позорное видео слили в сеть.

Также Politeka писала, что Кива набросился с кулаками на ветерана АТО и сильно поплатился.