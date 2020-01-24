Неадекватный мужчина напал на официанток в Полтаве и угрожал им расправой. При этом в СМИ рассказали о его связях со скандальным нардепом Ильей Кивой
В сети появилось видео из полтавского паба BeerHouse, на котором посетитель, называющий себя «Виталиком», бросается на двух официанток с ножом (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя - тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить», - угрожает нападающий.
Мужчина ведет себя крайне агрессивно, выкрикивает: «Я тебе голову нах*й отрежу!», а затем демонстрирует нацистское приветствие и уходит.
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Отмечается, что конфликт произошел в конце декабря прошлого года. Руководитель полиции Полтавы Сергей Бейгул сообщил, что в ходе следствия была установлена личность мужчины. Им оказался 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его более адекватным спутником - 34-летний Виктор Безручко.
Местное издание «Полтавщина» сообщает, что Воробьев - бывший член криминальной группировки «бригада Басистого» по прозвищу «Воробей». Кроме того, сообщается, что он – хороший знакомый нардепа от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Ильи Кивы, а в прошлом еще и его водитель.
Тем не менее в комментарии изданию «Страна» сам Кива опроверг эту информацию.
«Сейчас сфотографирую всех своих водителей и пришлю, чтоб ни у кого вопросов не возникало», - пообещал он.
Позже нардеп разместил в своем Фейсбук фотографию со своим водителем по имени Виктор, который, по его словам, работает с ним более двух лет.
Ранее сообщалось, что в сети всплыло архивное видео, на котором Илья Кива атакует неизвестного мужчину.
На кадрах Кива приближается к мужчине, который снимает его на видео, и интересуется, хочет ли тот нарваться на конфликт с депутатом, чтобы продемонстрировать свою храбрость. На это автор видео отвечает, что он «пиарится». В этот момент Кива подходит вплотную к нему и наносит удар. При этом непонятно, досталось ли и самому автору видео, либо только его камере.
Затем, услышав, что видео транслируется в Фейсбук, Кива уходит со словами: «Я сделаю вас известным».
Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".
Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".
Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.