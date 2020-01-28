Президент Владимир Зеленский резко обратился к гражданам, поскольку обнаружил страшную правду о могиле легендарного украинца
Как сообщает Politeka, соответствующий пост он оставил у себя на странице в Facebook.
Так, сперва Зеленский процитировал слова космонавта Леонида Каденюка, а именно слова о том, что мальчику из села на Буковине удалось стать космонавтом. А также рассказал, что легендарный украинец был скромным, порядным и честным человеком. Однако потом решил заговорить о неприятном.
«P.S. И, к сожалению, о неприятном. Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича и до сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики самого высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос надлежащего чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно», - отметил он.
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Как оказалось, проект мемориала уже есть, и достаточно давно. Сейчас же государство решило взять на себя обязанность о том, чтобы довести проект до конца.
«Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда», - подчеркивается в обращении.
Напомним, умер легендарный украинский космоанвт Леонид Кадеюк 31 января 2018 года. На момент трагедии мужчине было 67 лет.
Свой полет в космос он совершил 19 ноября 1997 года в составе международного экипажа на корабле «Коламбия», стартовавшего с мыса Канаверал (США). 15 суток и 16 часов — именно столько времени украинский космонавт провел на космической орбите, где проводил биологические эксперименты, изучал влияние невесомости на процесс фотосинтеза.
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