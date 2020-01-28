Андрей Пальчевский резко раскритиковал министра культуры Владимира Бородянского за попытку ограничить свободу слова в СМИ

Как сообщает Politeka, украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт на своей странице в Фейсбук опубликовал видеообращение, в котором выступил против законопроекта Бородянского о СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пальчевский уверен, что этот документ противоречит принципам свободы слова.

«Я хотел бы отдать свой голос в борьбе против Бородянского – этого организатора и вдохновителя затыкания рта нашей прессе», - заявил эксперт.

Он напомнил министру о миллионных зарплатах, которые тот платит своим приближенным.

«Он же выписывает своим подельничкам по 2 миллиона гривен заработной платы. Хочется напомнить ему: пусть он устанавливает новые правила в своем гей-клубе, где он проходит под кличкой «Лютый». А настоящим, приличным гомосексуалам свобода так же важна, как и всем остальным – традиционных воззрений – гражданам», - подчеркнул Пальчевский.

Ну, не ...... асы свободы слова!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 28. Januar 2020

Отметим, что речь идет о скандальном законопроекте Министерства культуры о «дезинформации в СМИ». В Минкульте утверждают, что он должен «обеспечить национальную информбезопасности и право на доступ к достоверной информации».

Однако, многие эксперты называют законопроект покушением на свободу слова в Украине. Предполагается, что он может стать попыткой создания механизма для неправового воздействия на СМИ.

Напомним, что ранее Пальчевский прокомментировал ситуацию с распространением смертельного коронавируса и возможными мерами его профилактики для Украины.

В частности, Пальчевский высказался о волнующем многих вопросе получения посылок из Китая. Ведь ни для кого не секрет, что многие украинцы заказывают товары на популярной китайской торговой площадке AliExpress.

«Если они не получают змей и другой живности – то ничего страшного. Это передается от человека к человеку. А вот КАК это передается…я думаю ни Голубовская, ни все остальные пока еще не знают», - отметил Пальчевский, комментируя заявление главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Ольги Голубовской. В частности, эксперт сообщала, что, если вирус сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно.

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».