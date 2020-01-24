Известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский записал новое эмоциональное обращение на злобу дня
Как передает Politeka.net, видео появилось на его странице в Facebook.(Чтобы посмотреть проскролльте вниз).
Пальчевский резко отреагировал на новый скандал с перепиской нардепа от «Слуги народа».
«Маленькая, но хорошая новость, за семь дней, одну неделю, будет построена больница для больных коронавирусом, китайским коронавирусом. Маленькая деталь, больница будет построена в Китае, а у нас все стабильно, как и обещал наш президент. Поймали очередного чиновника Минздрава, который другому депутату от «Слуги народа" предлагает хорошенько поворовать из медицинского бюджета. Чувствуем себя уверенно. Только хочется сказать, чтоб вы все сдо*ли», - высказался Пальчевский.
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Напомним, накануне нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш в стенах Рады попался на скандальной переписке о «наглом дележе бюджета».
Судя по всему, Павлиш беседовал с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом.
В своих сообщениях Семиволос упоминает некоего «Мишу», который якобы планирует «внаглую делить бюджет» и дает чиновникам команды.
В ответ Павлиш советует ему не выполнять упомянутые команды, а «включать дурака». Однако, заместитель министра поясняет, что команды выполнять придется, если он хочет оставаться при своей должности.
Напомним, Пальчевский рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.
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Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.