Известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский записал новое эмоциональное обращение на злобу дня

Как передает Politeka.net, видео появилось на его странице в Facebook.(Чтобы посмотреть проскролльте вниз).

Пальчевский резко отреагировал на новый скандал с перепиской нардепа от «Слуги народа».

«Маленькая, но хорошая новость, за семь дней, одну неделю, будет построена больница для больных коронавирусом, китайским коронавирусом. Маленькая деталь, больница будет построена в Китае, а у нас все стабильно, как и обещал наш президент. Поймали очередного чиновника Минздрава, который другому депутату от «Слуги народа" предлагает хорошенько поворовать из медицинского бюджета. Чувствуем себя уверенно. Только хочется сказать, чтоб вы все сдо*ли», - высказался Пальчевский.

Напомним, накануне нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш в стенах Рады попался на скандальной переписке о «наглом дележе бюджета».

Судя по всему, Павлиш беседовал с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом.

В своих сообщениях Семиволос упоминает некоего «Мишу», который якобы планирует «внаглую делить бюджет» и дает чиновникам команды.

В ответ Павлиш советует ему не выполнять упомянутые команды, а «включать дурака». Однако, заместитель министра поясняет, что команды выполнять придется, если он хочет оставаться при своей должности.

Напомним, Пальчевский рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.

Как писала Politeka, Пальчевский раскрыл промах Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.