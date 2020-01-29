Со времени боя под Крутами прошло 102 года, но на сегодня в авангарде борьбы снова молодежь и добровольцы

Лидер "Национального корпуса" и основатель "Азова" Андрей Билецкий у себя в Telegram-канале почтил память Героев Крут и провел параллель между прошлым и настоящим.

По его словам, годовщина боя под Крутами - настоящий День украинского студента - "отважного и готового защищать Родину даже ценой собственной молодой жизни". Билецкий уверен, что сегодняшним заданием является "завершить их дело".

"Это наша ответственность перед Крутянцами - сделать Украину сильной и успешной... Как и тогда, бездарность «руководителей» приводит к человеческим жертвам и потере территорий. Страна, как и 102 лет назад, тонет в коррупции, которую развели и приумножили руководители государства. Тогда армия умирала от тифа, не было патронов и бинтов, а власти под крики «Слава» зарабатывала на торговле и спекуляции. «Миролюбивые» политики мечтали договориться с Россией и были убеждены - это решит все проблемы. Считали, что армия нужна только для парадов или не нужна вообще. Разве не похоже на настоящее?", - поделился своими соображениями Билецкий, намекая на ситуацию с "соседями".

Лидер "Нацкорпуса" отметил, что сегодняшние руководители Украины больше верят договоренностям с Россией, чем в готовность нового поколения украинцев бороться.

Поэтому Герои Крут должны стать примером: "Ни одна из итераций украинского государства, ни одна из властей - от УНР и по сей день - не демонстрировала такой воли к жизни такой жертвенности и отваги, как гимназисты под Крутами в 1918, ультрас на Грушевского в 2014, молодежь со всех регионов страны на войне в Донбассе с 2014 и по сей день. Верю, что рано или поздно именно такая молодежь станет во главе нашего государства..."

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