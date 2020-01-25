Украина должна отвечать на удары со стороны оккупантов на Донбассе



Как сообщает Politeka, об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий у себя в Telegram-странице.

По его словам, Россия использовала разведение войск на Донбассе для большего давления на Украину.

"Россия, как обычно, на все проявления слабости начинает давить сильней. Она говорит: хотите прогибаться? Прогибайтесь по полной. Я не вижу никаких оснований, чтобы позитивно смотреть эти вещи. Эта стратегия прогибания не работает и нужно искать другие стратегии", - заявил он.

По его словам, власть должна признать провал в разведении войск на Донбассе.

"У нас за один день погиб один боец и десять было ранено. Люди были ранены на территории разведении войск. Вернитесь на территорию разведения, скажите, "мы виноваты". Закройте КПП на некоторое время, прекратите потоки товара, остановите на два-три дня поставки электроэнергии, ударьте их экономически. Сделайте так, чтобы там было внутреннее давление населения по отношению к власти.", - предложил он.

Кроме того, он подчеркнул, что на подлые удары нужно отвечать.

Ранее основатель полка Азов и лидер партии "Национальный корпус" напомнил о том, как утром 24 января 2015 года боевики ударили из «Градов» по микрорайону Восточный мирного города Мариуполя. Тогда погиб 31 человек и еще 93 были ранены. Все жертвы были мирными жителями, в том числе пострадали дети и подростки.

«Хорошо помню Мариуполь в то утро, 24 января 2015 года. База Полка находилась недалеко от Восточного, поэтому азовцы были одними из первых, кто оказался на месте. Организовывали первую помощь, тушили пожары, вывозили раненых на боевых пикапах и легковушках. Этой адской работы, к сожалению, было предостаточно», - написал Билецкий.





Напомним, Андрей Билецкий заявил о боях на Донбассе, много раненых: "Надо закрывать КПВВ!".

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, чем закончится отставка правительства в РФ.

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