Боевики обстреляли из «Градов» Мариуполь, в результате чего погибли 29 и были ранены 92 мирных жителя, в том числе дети и подростки

О страшной дате напомнил основатель полка Азов и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Это жуткое преступление боевики совершили ровно 5 лет назад. Обстрел начали утром, около 9:15. Всего боевики выпустили по мирному городу три полных залпа. Ракетные удары пришлись по жилому микрорайону Восточный и блокпосту ВСУ в поселке Виноградное. Второй и третий залпы были выпущены с 13:00 до 14:00.

Попадания снарядов были зафиксированы на ул. Киевской, между школами № 5 и № 69, и возле Киевского рынка. По данным батальона «Азов», в зону поражения попали жилые кварталы, частный сектор и рынок в Орджоникидзевский районе города.

В этот же день главарь террористической группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале наступления на город Мариуполь.

Позже Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что под Мариуполем украинская артиллерия уничтожила 4 установки «Град», с которых осуществлялся обстрел Мариуполя.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что этот террористический акт стал прямой реализацией поставленных президентом России Владимиром Путиным задач на заседании Совета безопасности РФ.

По данным международной группы расследователей Bellingcat, руководили операцией, давали инструкции и консультировали девять российских офицеров.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданина Украины, вступившего в ряды одного из воинских подразделений террористической организации «ДНР», причастных к обстрелу Мариуполя Донецкой области 24 января 2015 года.

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