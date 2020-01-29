Андрей Холодов рассказал о том, что пребывание Максима Нефедова на должности главы Государственной таможни Украины обойдется стране в 8 млрд гривен только в январе

Народный депутат от партии «Слуга народа» обратил внимание на ситуацию с украинской таможней на своей странице в Фейсбук.

В частности, его заинтересовала кадровая политика Нефедова, который решил назначить Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту «Жуляны». Холодов подчеркнул, что уже дважды задавал Нефедову вопросы по поводу этого скандального назначения.

«Юрий Савчук – фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это почему-то не помешало ему снова получить должность на таможне. Не хочу вас расстраивать, но это не «Новая таможня», это решалово и назначение схемщиков на ключевые должности. Такие «реформы» никому не нужны», - пишет Холодов.

Однако, помимо этого вопроса депутат также обратил внимание на то, во сколько нашей стране обходится такое руководство таможни.

«Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен ЕЖЕДНЕВНО. На одесской таможне - полная ж*па и развал. Опять поназначали старых схемщиков на должности. Но это еще не все. Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц. За ноябрь он получил 252 595 грн. За декабрь – 229877. Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам. Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и там делай презентации со слайдами», - подчеркнул Холодов.

Отметим, ранее мы писали о том, что нардеп несколько месяцев назад предоставил Нефедову информацию о его подчиненном, которого ловили на взятке. Время идет, но воз и ныне там.

"Я спросил его (Нефедова, - прим. ред.), может ли человек, которого дважды ловили на получении взяток и таможенных схемах с занижением стоимости импорта, сделать карьеру в Новой Таможне. Максим Нефьодов ответил мне, что, конечно же, нет. Я назвал фамилию известного таможенного схемщика и несколько фактов из его творческой биографии, а затем попросил Максима разобраться. Чтобы проверить всю информацию действительно нужно время. Прошло 2 месяца. Юрий Васильевич Савчук продолжает занимать должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", - заявил Холодов.

Напомним, депутат Холодов назвал главную проблему с продажей земли.

Как сообщала Politeka, Холодов разнес главу таможни Нефедова, важное заявление.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов назвал пять проблем с электронными акцизными марками.