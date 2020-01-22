Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов назвал пять главных минусов инициативы о введении электронных акцизных марок

Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук депутат прокомментировал соответствующую инициативу, над которой работает министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет. По словам Холодова, предложенные министром меры не решат проблему теневого рынка подакцизных товаров в Украине. Депутат пояснил свою точку зрения, подкрепив ее пятью ключевыми аргументами.

Он отметил, что на сегодняшний день все акцизные марки также имеют свой код, и когда их подделывают, этот код дублируется на всех поддельных марках. Холодов отметил, что такую же схему можно будет провернуть и с электронными марками.

Нардеп отметил, что для деактивации марки нужно передать соответствующую информацию в налоговую, однако сейчас в Украине отсутствует необходимый механизм, а значит для нормальной работы системы электронных марок его нужно создать.

«Но тут также есть проблема, поскольку, согласно сегодняшнему подходу к отчетам с РРО, они могут передаваться с задержкой в трое суток. И что же делать в тот момент, когда несколько РРО пришлют одну и ту же акцизную марку из разных уголков страны?», - написал Холодов.

Он отметил, что для работы такой системы государство должно «обязать торговцев в принципе сканировать коды с акцизных марок». При этом Холодов отметил, что на практике это можно реализовать только путем доработки софта.

«Что касается возможности проверки акцизной марки по коду представителями фискальных служб, как мы все понимаем, тут отдельный вопрос и он лежит в плоскости борьбы с коррупцией», - отметил нардеп.

Кроме того, он раскрыл самую главную проблему инициативы.

«Суть в том, что торговцы контрафактом или те, кто предпочитает работать в тени, не пробивают такой товар в принципе, так что информация о его реализации не попадает в фискальные органы. Независимо от того, будут ли они сканировать коды акцизных марок, информация о таких марках не дойдет до компетентного органа. Вывод такой: решить вышеперечисленные проблемы просто и быстро не получится», - подытожил депутат.

Напомним, нардеп Холодов раскрыл украинцам правду о табачном рынке.

Как сообщала Politeka, Андрей Холодов резко высказался о «табачных играх» и Милованове.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов подает в суд на журналистов "Радио Свобода".