Бывший топ-чиновник Юрий Грымчак вышел из СИЗО, поскольку идет реализация плана скандального экс-регионала

Как передает Politeka, такое мнение озвучил политолог Юрий Романенко.

«Удивительно, Грымчак вышел из СИЗО. Как говорится,9 месяц идёт беспощадная зачистка оголтелых элементов режима Порошенко. Реализация «плана Портнова» идёт полным ходом», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что о задержании Грымчака стало известно 14 августа прошлого года. Правонарушитель требовал взятку от предпринимателя за содействие в получении необходимых разрешений. Полиция смогла задержать чиновника «на горячем» во время получения денег.

Также, будущий депутат от «Слуги Народа» Александр Дубинский поделился своим мнением о задержании Юрия Грымчака и рассказал, по какой статье начали расследовать уголовное дело. Также он отметил, что чиновник является родственником Луценко.

«Обыски и задержания заместителя министра по оккупированным территориям Юрия Грымчака, которого подозревают в получении взятки в 1.1 млн долларов за помощь в решении вопроса с получением разрешения на стройку в исторической части Киева. То есть, будут задержаны из Минкульта. Ожидаем. И ожидаем друзья мои показательной порки и посадки этого члена нетрадиционного БПП», — отмечает блогер.

Он добавляет, что можно и грустить, и радоваться. Радость может наступить от реакции Юрия Луценко, генпрокурора Украины, у которого Грымчак был помощником долгое время. Многие считают, что задержанный является родственником Ирины Луценко. Но вместо защиты первый его предал, так как санкционировал его арест.

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