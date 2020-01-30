Компании можно будет преследовать по закону

В стенах украинского парламента появился законопроект, который предлагает обложить налогом гигантские иностранные предприятия, такие как Youtube, Google, Facebook

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, проект закона №2634, автором которого является «Слуга народа» Даниил Гетьманцев, предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, которые предоставляют компании-нерезиденты Украины.

В их список входят Netflix, Youtube, Google, Facebook, Apple, AliExpress и не только.

Сам нардеп утверждает, что нынешняя система работы предприятий – это якобы «фактическое уклонение от налогов».

Среди пользователей сети данная инициативы вызвала настоящий гнев, о чем говорят комментарии.

«Передрали закон у россиян», «это надо быть какой же умницей, чтобы до такого додуматься», «жадные. Хотят подзаработать», «Следующие два закона: сим по паспортам и хранение всей информации провайдерами», «Ничего умнее эти ПРОФАНЫ и ДЕБИЛЫ не в состоянии сделать», «Скоро дойдет до налога на воздух», - пишут они.

Как сообщалось ранее, желающим часто продавать автомобили придется заплатить 18%. 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым в Украине увеличен налог при продаже автомобилей и других транспортных средств. Платить больше придется желающим продать авто более 2 раза в год.

Если ранее в Украине действовала две ставки налог при отчуждении авто или другого транспорта, то сейчас вводится три. Отныне самую большую ставку оплатят те собственники, кто продает больше двух авто за год - она составит 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

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