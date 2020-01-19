Желающим часто продавать автомобили придется заплатить 18%, сообщает Politeka.net со ссылкой на текст законопроекта №1210

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым в Украине увеличен налог при продаже автомобилей и других транспортных средств. Платить больше придется желающим продать авто более 2 раза в год.

Если ранее в Украине действовала две ставки налог при отчуждении авто или другого транспорта, то сейчас вводится три. Отныне самую большую ставку оплатят те собственники, кто продает больше двух авто за год - она составит 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

При продаже одного транспортного средства в течение года физическое лицо, как и раньше, ничего не заплатит – ставка составляет 0%. При продаже второго транспортного средства за год ставка также сохранена на уровне 5%.

Нововведение касается, как легковых авто, так и прочих транспортных средств, включая автобусы, трактора и даже прицепы. По всей видимости, он направлен против спекулянтов на рынке авто. Рядовые украинцы редко продают более 2 транспортных средств в год.

После принятия законопроекта №1210 он ожидает подписи председателя Верховной Рады и президента Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, чтов Украине на старые автомобили вводят повышенные налоги. Каждый год владельцам придется платить все больше за использование своего автомобиля. С учетом того, что в Украинепочти все водители ездят на старых автомобиля, платить придется почти всем. В особенности раскошелиться придется владельцам старых авто с большим объемом двигателя, поскольку этот показатель вероятно будет учтен в коэффициентах.

Напомним, украинцы могут лишиться своих «евроблях»

А еще Politeka писала, что водителям готовят запрет, который все изменит

Также Politeka сообщала, что автовладельцев ожидают большие налоги за старые машины



