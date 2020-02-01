Украинский политик, председатель партии "Рідна країна" Николай Томенко, рассказал о причинах неожиданного пожара в помещении Министерства культуры

Своими соображениями по этому поводу он поделился, подводя итоги недели в авторской программе Томенко Online. Соответствующее видео опубликлльте вниз)

Событие он назвал "зашкваром недели".

«Несколько дней назад Украина наблюдала, как Министерство культуры страдало от пожара. Причем горело не само помещении Министерства культуры, а его нижняя часть, где находятся архивы. И здесь с’появилось очень много конспирологических версий, почему так произошло. Я склоняюсь к тем людям, которые считают, что нынешнее министерство культуры, которое находится в стадии ликвидации и реорганизации, очевидно активно выполняет задачу ликвидации», - отметил он.

Томенко считает, что таким образом в Министерстве пытаются уничтожить доказательства своей коррупционной деятельности.

«В архивах находятся материалы, которые касаются решений о переводе из исторических архитектурных достопримечательностей до об’объектов, которые можно застраивать. И, скорее всего, предыдущая команда Министерства культуры, частично перешла в новую команду, решила зачистить, то есть ликвидировать часть документации, которая могла бы выдать коррупционную деятельность Министерства в интересах застройщиков», - отметил он.

По словам Томенко предыдущим составом Министерства культуры на самом деле руководило группировку, которая действовала в интересах застройщиков Киева. Ряд достопримечательностей лишали такого статуса, сносили, а на их месте строили офисные центры.

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