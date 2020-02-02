Боевики снова обстреляли позиции украинских военных

Об этом у себя на Telegram-странице сообщил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, пишет Politeka.net. По словам экс-нардепа, несмотря на постоянные заявления власти о том, что интенсивность огня на Востоке Украины сократилась, начало февраля не было тихим.

По данным Билецкого, 1 февраля на Донбассе погибла старший боевой медик 93 ОМБр Клавдия Сытник.

«Попала под вражеский обстрел в районе Новотошковское на Луганщине во время перевозки медикаментов на позиции военных. Без матери осталась 12-летняя дочь. Искренние соболезнования семье и собратьям», - написал политик.

Билецкий подчеркнул, что 1 февраля позиции украинских военных обстреляли 15 раз, в результате чего два человека было ранено, один погиб.

Подводя итог опубликованным данным Билецкий написал: «Нужно еще больше прекратить постреливать», - Владимир Зеленский», напомнив украинцам, что именно президент запрещает украинским военным стрелять и пытается договориться с врагами.

Напомним, Андрей Билецкий считает, что на подлые удары боевиков нужно отвечать. По его мнению, власти должны признать, что разведение сторон на Донбассе провалилось.

Андрей Билецкий – бывший народный депутат, бывший командир полка «Азов». Сегодня он возглавляет политическую партию «Национальный корпус», которая на парламентских выборах 2019 года объединилась со «Свободой» и Правым сектором в блок националистов. В Верховную Раду националисты не попали, набрав 2,15% голосов.

Согласно результатам свежего социологического исследования ОО "Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ», на выборах мэра Киева Билецкого готовы поддержать 3,9% киевлян.

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