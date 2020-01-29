З часу бою під Крутами пройшло 102 роки, але на сьогодні в авангарді боротьби знову молодь і добровольці

Лідер "Національного корпусу" і засновник "Азова" Андрій Білецький у себе в Telegram-каналі вшанував пам'ять Героїв Крут і провів паралель між минулим і сьогоденням.

За його словами, річниця бою під Крутами - справжній День українського студента - "відважного і готового захищати Батьківщину навіть ціною власного життя". Білецький впевнений, що сьогоднішнім завданням є "завершити їх справу".

"Це наша відповідальність перед Крутянцами - зробити Україну сильною і успішною... Як і тоді, бездарність «керівників» призводить до людських жертв і втрати територій. Країна, як і 102 роки тому, потопає в корупції, яку розвели і примножили керівники держави. Тоді армія вмирала від тифу, не було патронів і бинтів, а влада під крики «Слава» заробляла на торгівлі і спекуляції. «Миролюбні» політики мріяли домовитися з Росією і були переконані - це вирішить всі проблеми. Вважали, що армія потрібна тільки для парадів чи не потрібна взагалі. Хіба не схоже на сьогодення?", - поділився своїми міркуваннями Білецький, натякаючи на нинішню ситуацію з "сусідами".

Лідер "Нацкорпуса" зазначив, що теперишні керівники України більше вірять домовленостям з Росією, ніж у готовність нового покоління українців боротися.

Тому Герої Крут повинні стати прикладом: "Жодна з ітерацій української держави, жодна з влади - від УНР і по сей день - не демонструвала такої волі до життя такої жертовності і відваги, як гімназисти під Крутами 1918, ультрас на Грушевського в 2014, молодь з усіх регіонів країни на війні в Донбасі з 2014 і донині. Вірю, що рано чи пізно саме така молодь стане на чолі нашої держави..."

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