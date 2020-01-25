Україна повинна відповідати на удари з боку окупантів на Донбасі





Як повідомляє Politeka, про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у себе в Telegram-сторінці.

За його словами, Росія використовувала розведення військ на Донбасі для більшого тиску на Україну.

"Росія, як завжди, на всі прояви слабкості починає тиснути сильніше. Вона говорить: хочете прогинатися? Прогинайтеся по повній. Я не бачу ніяких підстав, щоб позитивно дивитися ці речі. Ця стратегія прогинання не працює і потрібно шукати інші стратегії", - заявив він.

За його словами, влада повинна визнати провал в розведенні військ на Донбасі.

"У нас за один день загинув один боєць і десять було поранено. Люди були поранені на території розведенні військ. Поверніться на територію розведення, скажіть, "ми винні". Закрийте КПП на деякий час, припиніть потоки товару, зупиніть на два-три дні постачання електроенергії, вдарте їх економічно. Зробіть так, щоб там був внутрішній тиск населення по відношенню до влади.", - запропонував він.

Крім того, він підкреслив, що на підлі удари потрібно відповідати.

Раніше засновник полку Азов і лідер партії "Національний корпус" нагадав про те, як вранці 24 січня 2015 року бойовики вдарили із «Градів» по мікрорайону Східний мирного міста Маріуполя. Тоді загинула 31 людина і ще 93 були поранені. Всі жертви були мирними жителями, в тому числі постраждали діти і підлітки.

«Добре пам'ятаю Маріуполь в той ранок, 24 січня 2015 року. База Полку знаходилася недалеко від Східного, тому азовці були одними з перших, хто опинився на місці. Організовували першу допомогу, гасили пожежі, вивозили поранених на бойових пікапах і легковиках. Цієї пекельної роботи, на жаль, було предостатньо», - написав Білецький.





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