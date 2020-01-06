Дружина президента України Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці музею в соцмережі Фейсбук поділилися знімками з українською першою леді. Для візиту вона підібрала вбрання в білих і сірих тонах. Так, на ній сорочка-сукня з візерунком сірого кольору, під яку Олена одягнула білі штани, - все вільного крою з легкої тканини. На ногах у дружини Зеленського - шльопанці, що трохи незвично бачити українцям. Розпущене волосся, мінімум макіяжу та прикрас - все це доповнило ніжний образ першої леді.

Нагадаємо, Зеленський полетів з родиною на відпочинок в Оман і зупинився в шикарному готелі. Після цього його прес-служба оголосила, що президент поїхав туди поєднувати відпочинок з роботою і буде залучати інвестиції.

До цього Олена Зеленська поділилася в Instagram "затишним" домашнім знімком поряд з новорічною ялинкою. Перша леді з'явилася в теплому светрі гірчичного відтінку. Вона стоїть спиною до об'єктиву і наряджає дерево. Ідеальна зачіска і макіяж видають постановочне фото. Але тим не менш вийшло дуже ніжно і тепло.

Зеленська подякувала рокові, що минає, за "тренування відповідальності". Також вона висловила надію, що 2020 рік буде світлим і радісним.

В коментарях українці подякували першій леді за те, що вона стійко переносить всі випробування.

Раніше ми повідомляли, Зеленського засікли на гірськолижному курорті в Буковелі. Очевидці з радістю ділилися кадрами в соцмережах.

"Подивіться!!! Це сьогодні у Буковелі ", - в кадрі якийсь хлопець обіймає усміхненого Зеленського за плечі, обидва вони в повній екіпіровці.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Зеленський зустріне Новий рік у державній резиденції "Синьогора" біля села Гута (Івано-Франківська область), куди відправиться і 43-річний Андрій Богдан, голова Офісу президента зі своєю дівчиною Анастасією Сличною.

Нагадаємо, Зеленський привітав Путіна з Новим роком: про що домовилися президенти

Також Politeka писала, що Зеленський пішов по шляху Януковича і Порошенко, українці розчаровані.