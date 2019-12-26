Андрій Пальчевський розкрив правду про олігархату в Україні

Таку заяву відомий український бізнесмен та телеведучий зробив у прем'єрному випуску програми “Чорний лебідь” з Вадимом Карасьовим на NewsOne. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«В голови українців вбивається думка про те, що нібито олігархічна система розібрана. Хоча олігархічна система буде розібрана після того, як олігархи закінчать або у в'язниці, або їх капітали в національному банку, інших варіантів немає. Коли у них відберуть канали, про що обіцяли, що так довго говорили наші необільшовики, більшовики від слова більшість у парламенті. А нам зараз кажуть, Сорос, американці скуповують нашу землю. Я вам можу сказати, там ті ж липкі ручки», - сказав він.

Пальчевський підкреслив, що олігархічна система в Україні продовжує діяти. І більш того, незабаром вона може поповнитися.

«Олігархічна система не демонтована. Вона продовжує існувати. І сьогодні в четвірці людей найважливіших президент Зеленський, Андрій Богдан, далі йде два олігарха слідом за ним. Так от, другий номер точно скоро можна буде занести до цієї трійці, тому, що весь досвід України показує, що у нас будь-керівник офісу, адміністрації президента стає чим? Він потім жебрак, працює на вокзалі? Немає. Потім він стає одним із найбагатших людей в країні», - зазначив він.

При цьому Пальчевський висловив сподівання, що Володимир Зеленський зможе змінити сформований порядок речей.

«Сподіваюся президент Зеленський перерве цю погану традицію», - підсумував він.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

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