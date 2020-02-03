В украинской стороны есть ряд предложений к Эрдогану

Судьба Крыма может кардинально измениться на встрече украинской делегации с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом будет озвучен план по деоккупации Крыма. Такое заявление Мустафа Джемилев сделал для журналистов издания Обозреватель.

Он отметил, что будет обсужден ряд вопросов, в частности украинская сторона предложит Турции стать инициатором создания площадки по переговорам по деоккупации.

"По нашему мнению, в ней (в площадке прим.ред.) должны участвовать страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты и Канада. И мы бы хотели, чтобы это был "стамбульский", если так можно сказать, формат", – заявил Джемилев.

Джемилев подчеркнул, что на сегодняшний день у Анкары сложились натянутые отношения с Западом, поэтому и появились вынужденные контракты с Российской Федерацией. Поэтому остается большая возможность, что Турция не захочет слишком сильно осложнять отношения с Российской Федерацией.

Также ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом торжественно открыли газопровод "Турецкий поток".

Решив насолить Украине и сменить одного транзитера газа на другого, глава РФ переиграл самого себя, потому что Турция – это далеко не покладистая Украина.

Такое мнение высказал аналитик нефтегазового сектора, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, "Турецкий поток" для Путина – заведомо убыточный проект, и с его помощью Россия добилась только того, что поменяла транзитера.