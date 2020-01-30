В Криму почалася нова катастрофа, до якої призвели окупанти Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net прихильник анексії півострова і затятий шанувальник Олександр Гірський забив тривогу на своїй сторінці в Facebook. Виявилося, що окупанти почали знищувати природний заповідник – гору Клементьєва.

На гору загнали будівельну техніку, і буквально рівняють все навколо з землею.

"Почалося нищення гори Клементьєва! Вони знищили тисячі кущів і дерев, які захищали гору від вивітрювання, пошматували гусениць практично всю вершину! Що ж ви зробили!" – обурився Горний у своєму блозі.

До свого посту він прикріпив кілька знімків на яких помітні масштаби руйнувань. Судячи по знімках окупанти не залишили жодного дерева, куща і навіть трави. Навколо одна порожнеча і руйнування.

Користувачі мережі під постом "фаната Путіна" не змогли втримати своїх емоцій, вони не могли зрозуміти, чому і навіщо це роблять. Інші відзначали, що все було зрозуміло ще в перший рік окупації, коли почали зникати пам'ятні місця Криму.

"Це було зрозуміло ще в 2014-м: кавказьке узбережжя як простий приклад", "Що їм треба?", "Навіщо?", "Варіант-будуть будувати нову резиденцію для нового російського начальства..Мишустину дача не завадить", "Це російський світ продовжує крокувати по Криму!", "Національне багатство і надбання , сучасний #😮😮БЄСПРЄДЄЛ !".

Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.

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