Официальный Киев готов подать против страны-агрессора новые иски

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минюста Денис Малюська, передает Главком.

По его словам, иски в ближайшее время будут поданы при условии, если их признают обоснованными.

Денис Малюська в интервью журналистам также заявил, что на сегодняшний день Украина имеет пять исков в отношении России, но пока решается вопрос об их рассмотрении судом.

"То есть если суд признает, что компетентный их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерские комиссии счет идет на часы, в национальных судах – на месяцы. Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад", – раскрыл нюансы глава Министерства юстиции.

При этом Денис Малюська отказался уточнять, чего именно касаются иски против Российской Федерации, но добавил, что в данный момент идет сбор доказательств.

"Пусть будет сюрпризом... Я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", – резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский попал на крючок Владимира Путина. Такое мнение озвучил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По его мнению, поведение Зеленского в Израиле было очень противоречивым: сначала он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить; потом, когда ему отказали, он все равно поехал.

По его словам, Зеленский не пошел на форум ведь, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным на которую он надеялся. Но здесь также была ошибка Зеленского, ведь несколько политиков все же смогли пообщаться с президентом РФ на форуме. Эта возможность могла предоставиться и главе Украины.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи

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