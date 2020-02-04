Во вторник, 4 февраля, народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву засняли за перепиской с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским

Как передает Politeka.net, кадры слили в сеть, пишет Znaj.ua. Судя по сообщениям Кивы, Жириновский 3 февраля поинтересовался у Кивы, звонил ли тот. На следующий день украинец ответил, а заодно спросил у российского депутата, как его самочувствие и попросил перезвонить (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Также Кива начал набирать сообщение, с употреблением нецензурных слов, в котором пожаловался на украинское правительство, назвав главу Кабмина Алексея Гончарука "гом*ком". Неизвестно отправил ли этот месседж Кива или, может, в последний момент передумал.

"В Раду пришел го*ик-премьер со своим пид**ким правительством, страну с*ка прос*али. И с этими пид**ами шансов восстановить экономику, взаимоотношения...", - окончание месседжа, к сожалению, не попало на камеру.

Позднее нардепа остановили в коридоре и спросили, правда ли, что он общался с Жириновским. Сначала Кива отшучивался, что "это был Дед Мороз", затем все же признал, что знаком по сети (не лично) с Жириновским с 2015 года, и не видит ничего осудительного в том, чтобы переписываться с российским парламентарием.

"А в чем проблема? Мы стараемся найти компромиссы и точки соприкосновения, нам же нужно вернуть территорию и нам же нужно восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - прокомментировал инцидент Кива.

Ранее мы сообщали, несколько месяцев назад Илью Киву поймали за "срамным" занятием во время сесии в Раде. Так, нардеп рассматривал на телефоне фото украинской модели-одесситки Юлии Панкратовой, после чего принялся теребить рукой область ширинки, а в конце нагнулся и потрогал зачем-то свои носки.

Напомним, что какой стыд: Кива сделал себе приятно в Раде после переписки с моделью, скандальное видео.

Также Politeka писала о том, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть: "Зовите экзорциста"