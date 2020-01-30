В Крыму началась новая катастрофа, к которой привели оккупанты Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, сторонник аннексии полуострова и ярый поклонник Александр Горный забил тревогу на своей странице в Facebook. Оказалось, что оккупанты начали уничтожать природный заповедник – гору Клементьева.

На гору загнали строительную технику, и буквально ровняют все вокруг с землей.

"Началось уничтожение горы Клементьева! Они уничтожили тысячи кустов и деревьев, защищавших гору от выветривания, исполосовали гусеницам практически всю вершину! Что же вы сделали!" – возмутился Горный в своем блоге.

К своему посту он прикрепил несколько снимков на которых заметны масштабы разрушений. Судя по снимкам оккупанты не оставили ни одного дерева, куста и даже травы. Вокруг одна пустота и разрушения.

Пользователи сети под постом "фаната Путина" не смогли удержать своих эмоций, они не могли понять, почему и зачем это делают. Другие отмечали, что все было понятно еще в первый год оккупации, когда начали исчезать памятные места Крыма.

"Это было понятно ещё в 2014-м: кавказской побережье как простой пример", "Что им надо?", "Зачем?", "Вариант-будут строить новую резиденцию для нового российского начальства..Мишустину дача не помешает", "Это русский мир продолжает шагать по Крыму!", "Национальное богатство и достояние , современный #😮😮БЕСПРЕДЕЛ !".

Напомним, оккупанты устроили "отлов" крымчан, местные жители бессильны.

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.

Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".