В оккупированном Крыму продолжается военная пропаганда для детей
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале
"Хроники оккупации в городе Керчь. Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", – написал Штефан.
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На кадрах видно, что школьники одеты в военную форму или милитаристский костюм пропагандистской российской организации "Юнармия".
Кроме того, некоторым даже выдали оружие.
Защитника Украины возмутило такое отравление сознания подрастающего поколения оккупантами, и он отметил, что так захватчики готовят очередное пополнение для своей армии на будущее.
"На колени перед царем поставили!", "Этих упитанных надо было на задний план ставить..это ж надо так х**лу подоср*ть", "Еле нашла Пу", "Неправильно детей на колени поставили, надо было по старой русской традиции на оба и лицом к царю!", "Это он замаскировался в толпе", "Этих может целовать в живот, не нагибаясь при этом", - шутили в комментариях.
Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе