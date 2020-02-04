В оккупированном Крыму продолжается военная пропаганда для детей


Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовал  офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале

"Хроники оккупации в городе Керчь. Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", – написал Штефан.

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На кадрах видно, что школьники одеты в военную форму или милитаристский костюм пропагандистской российской организации "Юнармия".

Кроме того, некоторым даже выдали оружие.

Защитника Украины возмутило такое отравление сознания подрастающего поколения оккупантами, и он отметил, что так захватчики готовят очередное пополнение для своей армии на будущее.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин с рабочим визитом приехал в Кабардино-Балкарию, где встретился с детьми и чтобы он не выглядел как карлик, половину детей сотрудники администрации президента поставили на колени.

"На колени перед царем поставили!", "Этих упитанных надо было на задний план ставить..это ж надо так х**лу подоср*ть", "Еле нашла Пу", "Неправильно детей на колени поставили, надо было по старой русской традиции на оба и лицом к царю!", "Это он замаскировался в толпе", "Этих может целовать в живот, не нагибаясь при этом", - шутили в комментариях.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе

 