В оккупированном Крыму продолжается военная пропаганда для детей



Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале

"Хроники оккупации в городе Керчь. Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", – написал Штефан.

На кадрах видно, что школьники одеты в военную форму или милитаристский костюм пропагандистской российской организации "Юнармия".

Кроме того, некоторым даже выдали оружие.

Защитника Украины возмутило такое отравление сознания подрастающего поколения оккупантами, и он отметил, что так захватчики готовят очередное пополнение для своей армии на будущее.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин с рабочим визитом приехал в Кабардино-Балкарию, где встретился с детьми и чтобы он не выглядел как карлик, половину детей сотрудники администрации президента поставили на колени.