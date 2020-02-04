В сети опубликованная неподтвержденная информация о том, что Владимир Зеленский этой осенью распустит Верховную Раду

Нардепы, исходя из предоставленной журналистам инсайд-информации, очень часто бездействуют и не хотят принимать разумных решений на благо страны. Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Легитимный:

«Наш источник с Офиса Президента сообщает, что если нардепы не проголосуют за важные законопроекты для Зеленского и продолжат «набивать» себе цену, продолжая улучшать свое финансовое положение, то президент распустит на осень Верховную Раду».

Сообщается также, что президент Украины, цитируем автора сообщения: «устал вечно «просить» Слуг голосовать за необходимые в его понимании законопроекты для страны». А именно - месседж в Офисе Президента гласит:

«Президент устал от вечных интриг, скандалов, «зашкваров». В ОП иногда шутят, что Зеленский это «нянечка для слуг, которые как дети в садике разбились на группы по интересам и устраивают вечные «драчки» и скандалы, а также любят вечно влезть в грязь словам инсайда, все эти рабочие «передряги» приходится «решать» Владимиру Зеленскому.

Напомним также, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал ряд громких отставок в своей команде, если он поймет, что у них ничего не получается. Эксперт считает, что это правильное решение со стороны президента Украины. А также он предположил, что начнется массовая чистка в апреле, когда депутаты покажут свои декларации.

Политолог Валентин Гладких привел в пример депутатов прошлого созыва, отметив, что после того, как были обнародованы их декларации украинцы перестали им верить.

"Ту Раду поховали корупционные скандалы и депутатские декларации. Когда люди увидели, что наши активисты, борцы за национальную идею, оказывается долларовые мультимиллионеры, то это резко изменило их отношение к тем депутатам. Потом было трудно объяснить, как они получили эти деньги. Выдумывали разные истории: подружка диджейка купила квартиру или бред, что бабушка передала особняк, а друзья подарили Mercedes, или сестра успешный бизнесмен", - отметил политолог.

По его словам, если в апреле украинцы увидят резкий рост доходов депутатов, то это будет "первый гвоздь в крышку гроба", который даст Зеленскому причину увольнять "слуг народа".

"Если мы увидем, что монобольшинство "Слуг народа" потеряет монобольшинство, то это будет основанием для проведения новых выборов. Это будет называться "ревизией волеизъявление украинского народа", ведь именно украинцы голосовали за эту партию. Вот если пришел в Раду, то покажи, что пришел без зеленого бренда. Но на сегодняшний день все нардепы "Слуги народа", есть людьми, которые пришли в Раду благодаря Зеленскому", - резюмировал политолог.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи.

Как сообщала Politeka, Зеленский попался на крючок Путина, совершена критическая ошибка.

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры.