Президент Владимир Зеленский заменил старый паспорт-книжечку на чип ID-карты гражданина Украины

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт главы государства

Зеленский посетил один из отделов Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По информации главы ГМС Максима Соколюка, государство уже выдало 4.4 млн ID-карточек. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП)на чип ID-карты.

«Вы можете, не выходя из дома или офиса, использовать электронные сервисы. Среди прочего - открывать бизнес», - рассказал Соколюк о преимуществах КЭП.

В Оболонском отделе Владимир Зеленский сдал паспорт-книжечку и получил паспорт в виде ID-карты. Также на карту был внесен КЭП.

«Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», - заявил Зеленский.

Судя по фото, президенту на месте сделали фото и взяли отпечатки пальцев для нового паспорта.

Отметим, что завтра Рада планирует рассмотреть законопроект про рынок земли. В связи с важностью вопроса, заседание планирует посетить и сам Зеленский, передат телеграм-канал IVKO.LIVE со ссылкой на источник в офисе главы государства.

"Планируется визит (Зеленского, ред.) в Раду. Формат еще определяется",- сообщил собеседник.

НАпомним, премьер Гончарук сообщил о том, что зарплаты министров, их заместителей и других чиновников привяжут к средней заработной плате по стране.

"То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже, - говорится в сообщении в Телеграм-канале премьер-министра. - Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат".

Напомним, зарплаты в Кабмине Гончарука: украинцам раскрыли печальную правду, "не заслуживают тех денег"

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.