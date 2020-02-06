Во время обсуждения законопроекта о рынке земли Юлии Тимошенко досталось замечание от спикера Дмитрия Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал депутатов, которые заблокировали президиум во время рассмотрения противоречивого земельного закона во втором чтении. Досталось от спикера даже "ветерану" украинской политики Юлиии Тимошенко, которая "захватила" его место в президиуме Рады, пишет Politeka.net.

Разумков отметил, что была договоренность, что заседание продлится до восьми часов вечера и никто не будет блокировать президиум.

"Такая демократия - не демократия! Не парламентаризм занимать место другого, если оно не ваше", - пристыдил Разумков Юлию Тимошенко и ее соратников.

Стоит отметить, что говорить главе Рады пришлось с трибуны. Он также заявил, что в связи с невозможностью занять свое место, заседание будет вести вице-спикер Руслан Стефанчук.

Напомним, что в Верховной Раде 6 февраля началось рассматрение закона о рынке земли во втором чтении. Заседание в четверг началось с блокирования трибуны, где особо отличилась Юлия Тимошенко. Она столь активно пыталась забрать микрофон у Разумкова, что поранила палец. На фото видно, что с пальца политика льется ручеек крови.

Стоит также добавить, что за свои выходки Тимошенко может ответить. В кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил, что за нанесение ущерба имуществу Рады Тимошенко грозит штраф.

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - сказал он.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Как сообщала Politeka, Тимошенко изменила внешность после скандала с Зеленским: "взялась за старое".

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