"Сразу видно: человек все о народе беспокоится"

Главу Таможенной службы Украины Максима Нефедова заметили на «порно-шоу» в одном из киевских клубов

Один из топ-чиновников Украины засветился на весьма сомнительном мероприятии. Соответствующее видео опубликовала «Страна» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Как сообщает издание, Нефедов наведался в киевский клуб Queen и принял участие в одной из закрытых вечеринок.

На опубликованном видео главный украинский таможенник расслабляется в компании полуобнаженных девушек в эротичных масках, которые вовсю извиваются вокруг него в весьма недвусмысленных позах.

Известно, что действие происходило в «тайной комнате» клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное «порно-шоу». Туда попадают только по спискам, сформированным заранее. Известно, что часто в клубе устраивают вечеринки в стиле БДСМ, на которые все приходят в латексе.

При этом сам Нефедов отказался комментировать скандальное видео.

Журналисты также нашли подробности об одной из недавних вечеринок De Sad, которая прошла 31 января.

Также всплыли крайне любопытные отзывы от посетителей подобных шоу:

«Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую».

Украинцы тут же принялись обсуждать видео с участием Нефедова в сети.

«Партия отмажет! Как говорил Шкиряк- "посмердите і заспокоїтесь"», «Ну хоть не среди мужиков. Просто зашел обсудить новые таможенные пошлины. Сразу видно человек все о народе беспокоится», «Слуга народа, проводит встречу со своим электоратом! ждём легализацию проституции», «Элитную собаку продал, деньги появились, вот и оттягивается по полной», «Представляю, как он говорит этой телке: - Гражданочка! Вы задержаны! Откройте багажник!!!» «Щас они его научат в этой ванне бабки отмывать. Учитесь, как надо служить народу», «С момента выхода топа зашкваров 2020 прошло 20 часов. Действительно турборежим», «Боже мой, эта партия пробила все мыслимые и немыслимые днища. И кажется не собирается останавливаться», - пишут люди в комментариях.

Стоит отметить, что глава таможни не так давно женился. Его супруга Яна Калмыкова работает в «Метинвест холдинге», который относится к структурам олигарха Рината Ахметова.

Напомним, нардеп Холодов ткнул Нефедова носом в миллионные убытки от таможни.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал, кто может заменить Гончарука и Нефедова: "Люди Порошенко против Квартал 95".

Также Politeka писала, что паника на таможне, в команде Зеленского приняли жесткое решение.