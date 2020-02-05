Нардеп от «Слуги народа» Андрей Холодов рассказал о том, как Одесская таможня ежедневно «минусует» государственный бюджет

Депутат уже давно собирает информацию о контрабанде и занижении таможенной стоимости на таможнях в Киеве и Одессе. По словам Холодова, за это время он заметил, что руководство таможни совсем не следит за действиями своих подчиненных. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.

«Под носом у Нефедова, внаглую, буквально каждый день госбюджет обворовывают на тысячи и миллионы гривен. Учитывая, что центральный аппарат таможни проводит мониторинг и все видит, но ничего не делает – вероятно, что все это согласовано и кому-то даны разрешения на подобные дела», - заявил Холодов.

В частности, он предоставил несколько примеров того, как стоимость товара определенных компаний занижалась в несколько раз. Среди них оказались: ООО «ЮГМІНДОБРИВА», ООО «УКРМІНДОБРИВА», ООО «ТОП ТРЕЙДИНГ ЛТД», ООО «АРИЯ СТРОЙ ГРАД», ООО «СИТИБУД-ЛОГИСТИК», ООО «МОНОТРЕЙД ПЛЮС».

Из-за занижения стоимости на таможне только по этим компаниям недобор в бюджет Украины составил 15,6 млн грн.

«Это никаким словом, кроме бардака, назвать невозможно. И судя по кадровым трендам внутри таможни ничего там меняться не будет», - заявил Холодов.

Он добавил, что высылает всю эту информацию главе украинской таможни Максиму Нефедову в виде официальных запросов с требованием объяснений.

Ранее мы писали о том, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обязан отчитаться перед обществом о скандальных схемах на таможне, как считает Андрей Холодов.

По его словам, кроме публичности он больше не видит другого способа борьбы со схемами.

По словам нардепа, Максим Нефедов последние 2 месяца уклоняется от публичных ответов на вопросы по кадрам, занижениям таможенной стоимости, контрабанде, взяткам за легальное оформление документов и т. п. и, как следствие, – о провале выполнения государственного бюджета.

Напомним, нардеп Холодов разнес Нефедова за катастрофу на таможне.

Как сообщала Politeka, нардеп Холодов рассказал, как бороться с контрафактными сигаретами.

Также Politeka писала, что нардеп Холодов раскрыл колоссальные потери из-за схем таможенников.