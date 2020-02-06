Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов прокомментировал скандал со своим появлением на эротическом шоу в одном из клубов Киева

Нефедов привлек к себе внимание украинцев после того, как в сеть слили видео, на котором он развлекается в компании полуголых танцовщиц на закрытой вечеринке в киевском клубе. Выяснить подробности случившегося решил известный пранкер Джокер. Он поделился скриншотами переписки с чиновником в своем Telegram-канале.

Джокер написал Нефедову от лица замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчука. Он поинтересовался у чиновника, что за видео у всех на слуху и какую позицию на фоне этого скандала следует занять фракции.

«Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю», - ответил Нефедов.

В свою очередь, пранкер обратил внимание на то, что клуб, в котором происходило действие, принадлежит российским бизнесменам.

«Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "эротическое шоу". Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюдён. Девичник удался», - написал он в своей публикации.

В свою очередь, в «Слуге народа» уже заговорили о возможном увольнении главного таможенника. Об этом в комментарии «Стране» рассказал депутат профильного Комитета Рады Алексей Устенко.

Он рассказал о том, что 6 февраля Нефедов провел встречу Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, а буквально через минуту после ее окончания в сети появилось видео развлечений главы Таможенной службы.

Устенко считает, что после такого Нефедов не должен оставаться на своем посту.

«Он должен быть уволен. Контрабанда на таможне, весь север Украины курит белорусские сигареты, ничего не меняется. На встречу с Комитетом Нефедов принес какие-то непонятные слайды... А это видео, которое опубликовала "Страна", с Нефедовым - это ненормально и аморально», - заявил депутат.

Напомним, на опубликованном видео главный украинский таможенник расслабляется в компании полуобнаженных девушек в эротичных масках, которые вовсю извиваются вокруг него в весьма недвусмысленных позах.

Напомним, "клубничку" с Нефедовым слили в сеть, переплюнул даже Киву.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал, кто может заменить Гончарука и Нефедова: "Люди Порошенко против Квартал 95".

Также Politeka писала, что паника на таможне, в команде Зеленского приняли жесткое решение.