Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского, меняющий правила получения украинского гражданства

В научно-экспертном управлении парламента предупреждают, что этот документ "узаконит двойное гражданство", что противоречит Конституции, но чего так ждет украинская диаспора, передает BBC.

В частности, президентский законопроект предполагает облегчение получения гражданства для украинской диаспоры и военных. И самое главное - убирает необходимость обязательного отказа от гражданства другого государства после получения украинского паспорта. Также фактически исчезает потребность сдавать украинский паспорт после получения иностранного гражданства.

Зеленский предложил расширить круг лиц, которые могут получить гражданство через родство с людьми, которые жили на территории УНР и других украинских государственных образований времен освободительной борьбы 1917-1920 годов и УССР. К списку родственников добавят прабабушку и прадеда.

Кроме того, в проекте описывается упрощенная процедура получения гражданства для многих категорий людей, которым не надо будет предоставлять документы об отказе от первого паспорта. Им нужно будет только подать новый вид документа - собственную декларацию об отказе от предыдущего гражданства. Новшества коснутся военных ВСУ и лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной.

Документ уже успел подвергнуться жесткой критике. Эксперты сетуют на плохое качество и сложность формулировок текста проекта. А многие оппозиционеры уверены, что облегчение доступа к украинскому гражданству связано с запуском рынка земли. Мол, иностранцам закроют доступ к земле, поэтому могут облегчить доступ к гражданству.

В "Слуге народа" отрицают это и обещают доработать проект.

Ранее мы сообщали, в стране активно обсуждают скандальные законопроекты министра культуры Владимира Бородянского о дезинформации и нардепа из "Слуги" Александра Ткаченко "О медиа".

Если по поводу первого в стране поднялась небывалая волна негодования, то на второй документ почему-то менее обратили внимания. А зря. Ткаченко намерен заняться регулированием не только классических СМИ, но и интернета, включая сайты, соцсети, YouTube-каналы и аудиовизуальные сервисы.

Законопроект Ткаченко окрестили аналогом "Инета Путина". По словам украинского аналитика Юрия Романенко, "это чудовище нужно предать анафеме".

Директор Института массовой информации Оксана Романюк поделилась своим мнением по поводу законопроекта "О медиа". Документ, утверждает она, полностью копирует регулировки телевидения. Ошибочно - и ТВ, и онлайн-медиа - подводить под одну гребенку.

Напомним, Романенко жестко разнес новый закон о медиа: "СССР в квадрате"

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