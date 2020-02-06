Законопроект "О медиа" авторства экс-гендиректора "1+1 media", народного депутата от "Слуги" Александра Ткаченко таит в себе много опасностей

Об этом предупреждает в своем Телеграм-канале украинский аналитик Юрий Романенко, передает Politeka.net. Так, эксперт прокомментировал слова главы правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяны Котюжинской, которая, в свою очередь, высказала мнение о новом законе.

"Почитайте этот epic! Да там каждый абзац - это СССР в квадрате. Тупо хотят подмять под себя весь медиа-рынок", - написал в соцсети Романенко.

Возмущение аналитика вызвал один из нюансов законопроекта "О медиа", касающийся запрета советской пропаганды - получить огромный штраф можно будет на ровном месте.

Котюжинская отметила, что, к примеру, если журналист напишет о первом секретаре ЦК КПУ Владимире Щербицком (мол, воспоминания), то это уже, согласно новому законопроекту, будет означать огромный риск.

"Лучше не нужно. А если вам кто-то хорошо о нем скажет, то есть в положительном ключе, то точно нельзя... Где гарантия, что какой-нибудь гражданин не напишет в Нацсовет, что вы оправдываете советский тоталитарный режим или, наоборот, нацистскую оккупацию Украины? А ведь после этого начнутся проверки, которые приведут к баснословным штрафам..."

Таким образом, Котюжинская, ознакомившаяся со 175 страницами законопроекта Ткаченко, подтвердила опасения украинцев по поводу жесткой цензуры.

"Прежде всего это самоцензура, то есть ты должен очень хорошо подумать, прежде чем в принципе распространять информацию. А это влечет за собой цензуру на ее получение, что, в свою очередь, означает меньше общественных дискуссий, меньше плюрализма, меньше демократии... А в случае с законопроектом, который мы обсуждаем, включается непосредственно цензура со стороны государства. Первый ее этап: тебя могут не зарегистрировать. Подал не все документы, не успел подать, еще что-то случилось… Или все отправил, но проверили и сказали: "Не-а. Не верим". Второй этап: написал или снял что-то не то – и отменили регистрацию. Третий: ты все-таки выходишь без регистрации – и к тебе претензии... По-моему, невооруженным глазом видно: закон направлен на создание цензуры", - отметила Котюжинская.

Напомним, у Романенко выдали всю правду о медреформе: «двойное насилие для украинцев»

Как сообщала Politeka, украинцам раскрыли правду о законе Бородянского, Зеленский будет в бешенстве: «Заставит...»