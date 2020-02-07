Внешность Юлии Тимошенко активно обсуждается в сети

Шестого февраля во время заседания Верховной Рады произошел скандал из-за законопроекта о рынке земли, пишет Рoliteka.net.

Депутаты от фракции ОПЗЖ и "Батькивщины" пытались заблокировать трибуну и президиум.

Во время перепалки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошекно не только заняла место спикера, Дмитрия Разумкова, но и вырвала из его рук микрофон. В результате депутат поранилась, а кадры с инцидентом разлетелись по сети.

Спустя день журанлист Андрей Павловский разместил в своем Телеграм-канале видео, где Юлия Тимошенко дает комментарий по указанной ситуации.

По словам политика, людям не нужно обращать внимание на такие мелкие вещи, мол лучше совсем не смотрите на них, и добавила, что с ее пальцем, который она поранила, "все прекрасно".

Отметим, вчера не только обсуждался указанный скандал, но и то, что Юлия Тимошенко якобы сделала пластическую операцию, удалив все морщины.

В частности, депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов вел в Раде переписку со своей женой Яной. Пара обсуждала личные вопросы, а позже нардеп поделился, что Юлия Тимошенко со свежей пластикой, и отметил: "Хороша".

Примечательно, что Александр Кабанов входит в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания в Раду он был сценаристом студии «Квартал 95».

Ранее мы писали, что на скандальном заседании шестого февраля депутат-кварталовец Максим Ткаченко нецензурно высказался в сторону соратника Тимошенко от «Батькивщины» Алексея Кучеренко из-за слов о «клоунах».

Конфликт начался с того, что нардеп обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с требованием усмирить одного из своих коллег, который особенно активно лез в драку прямо с трибуны Рады.

В частности, Кучеренко попросил «успокоить этого дебила бородатого». Так слово за слово и с уст Ткаченко вылетела фраза: «Сейчас за клоуна, бл*дь, п*зды получите, поняли?!».

Ранее мы писали, что позже Дмитрий Разумков отчитал депутатов, которые заблокировали президиум

"Не парламентаризм занимать место другого, если оно не ваше", - пристыдил Разумков Юлию Тимошенко и ее соратников.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Как сообщала Politeka, Тимошенко изменила внешность после скандала с Зеленским: "взялась за старое".

Также Politeka писала, что Зеленский набросился на Тимошенко и получил оплеуху.