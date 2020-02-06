Одна из народных депутаток заявила о своем желании выйти замуж на всю Раду

Украинские народные избранники продолжают удивлять своим поведением на рабочем месте – в залах Верховной Рады. Так, на днях отличилась одна из депутаток. Как сообщает Politeka, соответствующим снимком поделился на своей странице в Фейсбук парламентский корреспондент Ян Доброносов.

На фотографию попали ноги нардепа в женских ботинках на каблуке и с довольно оригинальным аксессуаром – ярко-желтыми носками с надписью «Хочу замуж».

При этом корреспондент не стал раскрывать, кому принадлежат запечатленные им ноги, поэтому украинцы решили сами установить личность нардепа. Среди возможных кандидаток оказались даже Юлия Тимошенко, Наталия Королевская и Надежда Савченко, которая, впрочем, уже не входит в число депутатов.

«С ногами заберут», «Королевская?», «Дубинский?», «Гончарук?», «Вчера же вроде запретили в клоунских нарядах заходить», «Неужели ЮВТ», «Надо ноги вверх поднять...не все видят», «Почему носки говорят по-русски в стенах официального учреждения?», «Это Премьер Канады Джастин Трюдо. Он такие носки любит)», «Это чьи ноги? Савченко?», - пишут люди в комментариях под постом.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Кабанов решил обсудить изменения во внешности Юлии Тимошенко прямо в зале Верховной Рады.

Многочисленные истории с фотографиями переписки нардепов, сделанными прямо во время заседаний Рады, судя по всему, ничему не научили «Слуг народа». Так, еще один представитель партии президента «спалился» в Раде за не самой профессиональной деятельностью.

Депутат Александр Кабанов попал в объективы камер 4 февраля во время переписки со своей женой Яной. Сначала они обсуждали свои личные вопросы, однако в какой-то момент нардеп решил поделиться с супругой новостями с работы. Темой для обсуждения стала «пластика» Юлии Тимошенко.

«А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», - написал депутат.

Стоит отметить, что в сети действительно обратили внимание на странную внешность лидера "Батькивщины". Некоторые даже заподозрили ее в пластической операции.

Напомним, Тимошенко после пластики поразила новым лицом, Слуга народа не сдержался.

Как сообщала Politeka, Тимошенко захватила место Разумкова в Раде, идут жесткие стычки.

Также Politeka писала, что блондинка из "Слуги народа" оконфузилась в Раде и подставила Зеленского.