Российские пропагандисты слили в сеть курьезный момент с Александром Лукашенко во время его игры в хоккей с Владимиром Путиным

В пятницу, 7 февраля, президент Беларуси встретился со своим российским коллегой в Сочи. Главной целью его визита в Россию были переговоры по газу, из-за которых ранее между двумя странами произошел конфликт. Однако, помимо этого президенты решили устроить показательное шоу для россиян и белорусов, и сыграли в хоккей.

Как сообщает Politeka, скандальная российская журналистка Ольга Скабеева в своем Телеграм-канале поделилась курьезным видео, снятым в перерыве товарищеского матча (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На нем Лукашенко тщательно расчесывает сначала волосы, а затем усы. В это время Путин пьет чай и поглядывает на своего коллегу.

Россияне тут же принялись обсуждать кадры в сети.

«На**ена только он чешет лысину», «Батька хотел показать: смотри какой я кудрявый», «Волосатая картофелина! Хотя волос не так уж и много», «На скамейке штрафников еще и кофе подают?», «"Красота" - это страшная сила!», «два старикашки уцепившихся за трон», «Корона-вирус у обоих. А весь мир китайцев обвиняет. Вот где вирус, так вирус. 20 лет и аналоговнет», «А было бы что расчесывать. Он же совсем лысый», - пишут люди.

Ранее в Беларуси сделали громкое заявление, подсчитав убытки, которые они получили из-за Российской Федерации.

Как стало известно, в 2019 году Беларусь потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, который освободил продавцов нефти из РФ от части пошлин.

Эту вопиющую цифру озвучил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время совещания с Александром Лукашенко. Оно было посвящено топливно-энергетическому комплексу Беларуси.

Он также отметил, что стоит помнить, что РФ задействовала второй этап налогового маневра.

Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета – $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти $200 млн", – рассказал Сергей Румас во врем встречи с Александром Лукашенко.

Напомним, Путин добил Лукашенко, нанесен удар по Беларуси: "страна потеряла...".

Как сообщала Politeka, Украина и Беларусь подписали важный документ: когда заработает и что изменится для простых граждан.

Также Politeka писала, что в Кремле началась паника из-за болезни Путина, подробности слили в сеть.