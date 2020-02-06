В Беларуси сделали громкое заявление, подсчитав убытки, которые они получили из-за Российской Федерации

Как стало известно, в 2019 году Беларусь потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, который освободил продавцов нефти из РФ от части пошлин.

Эту вопиющую цифру озвучил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время совещания с Александром Лукашенко. Оно было посвящено топливно-энергетическому комплексу Беларуси, передает БелТА.

Он также отметил, что стоит помнить, что РФ задействовала второй этап налогового манерва.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета – $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти $200 млн", – рассказал Сергей Румас во врем встречи с Александром Лукашенко.

Совещание собрал Александр Лукашенко, перед своей поездкой в Сочи, где он хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нефтяной конфликт Беларуси и России.

Ко всему прочему Лукашенко напомнил, что РФ не выполняет своих обязательств, ведь должна в этом году направить в Беларусь 24 млн т нефти, а за каждый месяц 2 млн. Но согласно подсчетам в январе 2020 года было отправлено 500 тыс., что не соответствует договоренностям.

Напомним, Лукашенко ярко обхитрил Путина, «тактика Кремля сорвана».

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